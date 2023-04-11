Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете: новый законопроект

Госдума рассматривает поправки, которые меняют правила оповещения призывников для визита в военкомат. Повестки будут отправлять заказными письмами, через Госуслуги или МФЦ. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

Как только повестка будет размещена в личном кабинете призывника, она будет считаться полученной.

Электронная повестка на Госуслугах имеет такую же юридическую силу, как если бы она была вручена лично. Удаление профиля на портале, чтобы не получать повестку, будет считаться уклонением от службы.

Призывнику, у которого нет личного кабинета на Госуслугах, отправят повестку почтой, как раньше.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва, в течении двух недель, добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделал, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры», – сообщил Андрей Картаполов.

Также будет создан единый реестр призывников, который сделает прозрачной систему воинского учета.

Вчера на «Клерке» писали об этом законопроекте. В Думе хотят максимально цифровизировать воинский учет и сделать систему более упорядоченной.