Валютный контроль

Набиуллина: дополнительных валютных ограничений не будет. Будет тюнинг уже существующих

Отменять уже введенные валютные ограничения Центробанк не будет, дополнительно вводить тоже ничего не планирует.

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Набиуллина: дополнительных валютных ограничений не будет. Будет тюнинг уже существующих
Фото: Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Госдуме сообщила, что система стабилизировалась и никаких новых валютных ограничений ЦБ вводить не станет.

«Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то „тюниг“, что называется», цитируют Набиуллину РИА Новости.

На пике кризисной ситуации в ЦБ вводили жесткие валютные ограничения, но часть из них уже отменили, напомнила глава ЦБ.

Излишние ограничения осложняют внешнеэкономическую деятельность, считают в Банке России.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Валютный контроль
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