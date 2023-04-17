Набиуллина: дополнительных валютных ограничений не будет. Будет тюнинг уже существующих

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Госдуме сообщила, что система стабилизировалась и никаких новых валютных ограничений ЦБ вводить не станет.
«Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то „тюниг“, что называется», цитируют Набиуллину РИА Новости.
На пике кризисной ситуации в ЦБ вводили жесткие валютные ограничения, но часть из них уже отменили, напомнила глава ЦБ.
Излишние ограничения осложняют внешнеэкономическую деятельность, считают в Банке России.