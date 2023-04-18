Чтобы установить кондиционер, нужно согласие соседей: новое решение Верховного суда

Верховный суд решил, что наружная стена здания, куда устанавливается кондиционер, – это общедомовое имущество и для его использования нужно согласие не менее двух третей собственников. Об этом пишет «RG.RU».

Специалист Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Сергеев сообщил, что в законе нет нормы, которая бы запрещала устанавливать кондиционеры. Но есть правило Госстроя, по которым нельзя устанавливать кондиционеры самовольно.

Например, в Москве нужно получить разрешение на установку кондиционера в доме, который относится к объекту культурного наследия.