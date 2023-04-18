Ведение бизнеса

Власти могут разрешить создавать компании-матрешки

Запрет создавать сложные бизнес-структуры, введенный в 1995 году, могут модернизировать. Предпринимателям разрешат создавать фирмы-матрешки, но по всем долгам придется отвечать владельцу.

Версия для печати

Минюст создал законопроект, который разрешит создавать сложные бизнес-структуры. Об этом пишут «Известия».

Фирмы-матрешки возникают, когда одна компания владеет 100% второй, которой принадлежит 100% третьей.

С 1995 года закон запрещал создание таких сложных организаций. Это было сделано, чтобы головные компании не могли уклоняться от ответственности своих «дочерних» организаций.

Однако сейчас эту норму хотят ослабить, чтобы снизить давление на бизнес в условиях санкций.

«В таких условиях излишнее нормативное регулирование, в частности устаревшими и неработающими нормами, создает дополнительное давление на предпринимателей», – сообщил член генсовета «Деловой России» Сергей Гебель.

В законопроекте сказано, что владелец фирм-матрешек будет нести ответственность за все долги своей бизнес-структуры.

Такие компании не могут прямо или косвенно контролироваться иностранными юрлицами.

Руководителем в разных компаниях не должен быть один и тот же человек. А также государственные органы не могут участвовать в таких обществах.

Министерство экономического развития и первый вице-премьер Андрей Белоусов уже поддержали идею вернуть «матрешки» в бизнес-сферу.

Вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин сообщил, что законопроект будет только модернизировать бизнес-структуры. Полностью действие запрета 1995 года он не отменит.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин заявил, что налоговые органы уже научились находить конечного бенефициара и бороться с дроблением. Поэтому злоупотребления смогут вовремя пресечь.

АУСН

Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения

Специальных налоговых режимов становится все больше. В 2019 году начал свое действие специальный налоговый режим для самозанятых, а в конце 2022 года – АУСН. Разберем, что из себя представляет автоматизированная упрощенка, кто может ее применять, в каких случаях она выгодна и какие нюансы следует учесть при переходе на нее.

Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Самозанятые

Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Для самозанятых доступно приложение «Мой налог». По своим функциям оно полностью заменяет онлайн кассу, поэтому необходимость в кассе отпадает даже для ИП, применяющих режим НПД. Это подтверждает и п 2.2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Оптимизация налогообложения

Главное, что отняла у налогоплательщика АСК НДС-2. Что нужно сделать сегодня, чтобы снизить налоговые риски в будущем

АИС Налог-3, АСК НДС-2, АСК ДФЛ, АСК ККТ, АУСН, маркировка, прослеживаемость товара... Какие остаются возможности получить законную экономию в этой налоговой матрице? Давайте разберемся, как было, как стало и что остается делать налогоплательщику

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ипотека

Жилищный кредит: как сделать ипотеку выгоднее

Как правило, жилищный кредит оформляется на длительный период, а потому стоит серьезно подойти к этому вопросу. Правильный выбор банка, ипотечной программы, страховой компании, а также использование государственных программ поддержки могут сберечь значительную часть семейного бюджета.

Жилищный кредит: как сделать ипотеку выгоднее
Читать еще