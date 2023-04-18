Власти могут разрешить создавать компании-матрешки

Минюст создал законопроект, который разрешит создавать сложные бизнес-структуры. Об этом пишут «Известия».

Фирмы-матрешки возникают, когда одна компания владеет 100% второй, которой принадлежит 100% третьей.

С 1995 года закон запрещал создание таких сложных организаций. Это было сделано, чтобы головные компании не могли уклоняться от ответственности своих «дочерних» организаций.

Однако сейчас эту норму хотят ослабить, чтобы снизить давление на бизнес в условиях санкций.

«В таких условиях излишнее нормативное регулирование, в частности устаревшими и неработающими нормами, создает дополнительное давление на предпринимателей», – сообщил член генсовета «Деловой России» Сергей Гебель.

В законопроекте сказано, что владелец фирм-матрешек будет нести ответственность за все долги своей бизнес-структуры.

Такие компании не могут прямо или косвенно контролироваться иностранными юрлицами.

Руководителем в разных компаниях не должен быть один и тот же человек. А также государственные органы не могут участвовать в таких обществах.

Министерство экономического развития и первый вице-премьер Андрей Белоусов уже поддержали идею вернуть «матрешки» в бизнес-сферу.

Вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин сообщил, что законопроект будет только модернизировать бизнес-структуры. Полностью действие запрета 1995 года он не отменит.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин заявил, что налоговые органы уже научились находить конечного бенефициара и бороться с дроблением. Поэтому злоупотребления смогут вовремя пресечь.