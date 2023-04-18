Физлицам хотят разрешить самим добывать золото. Особенно это важно для жителей Забайкалья и Чукотки

Закон, который разрешает добычу золота частным лицам, может вступить в силу в марте 2024 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

«Мы надеемся, что закон будет принят до конца этого года. Тогда в марте следующего года он вступит в силу», – сообщил Юрий Трутнев.

После того, как законопроект примут, старатели смогут дистанционно выбрать участок для добычи на интерактивной карте.

Особенно это важно для жителей Магаданской области, Забайкалья и Чукотки.

В конце марта 2023 года законопроект прошел проверку комиссии.