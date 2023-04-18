Сроки давности для штрафов по КоАП будут считать по-новому

Опубликован федеральный закон от 14.04.2023 № 122-ФЗ.

Теперь срок давности привлечения к административной ответственности надо считать непосредственно со дня совершения правонарушения.

Ранее решение по этому вопросу принял Конституционный суд (постановление от 17.05.2022 № 19-П).

Дело в том, что по ст. 4.5 срок был со дня обнаружения административного правонарушения. По ст. 4.8 течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока.

Чтобы не было неопределенности, потребовались поправки в КоАП.

Из статьи 4.8 КоАП убрали норму о начале течения сроков давности.

Также в статью 4.5 КоАП внесли норму, по которой срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения.