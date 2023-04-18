Пенсии

Безработных предложили отправлять на пенсию на 5 лет раньше

Если в течение года ЦЗН не сможет трудоустроить человека, которому до пенсии осталось не более 5 лет, то его досрочно отправят на пенсию. Такую норму профсоюзы предлагают включить в закон о занятости.

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Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Готовятся поправки ко второму чтению.

Сейчас безработные могут выйти на пенсию на 2 года раньше, если их уволили по сокращению штата.

Также ФНПР предлагает ввести в закон понятия «частично безработный» и «частично занятый».

Например, если время работы сотрудника уменьшается вынужденно по таким причинам как карантин, сокращения объемов производства и т. д., то это считается частичной безработицей. В это время людям будут платить пособие.

Кроме того, профсоюзы предлагают уточнить критерии подходящей работы. ЦЗН должна учитывать квалификацию, специальность человека, близость места работы к дому и средний заработок за 3 последних рабочих месяца, пишут «Ведомости».

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Пенсии
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