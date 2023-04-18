Безработных предложили отправлять на пенсию на 5 лет раньше

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Готовятся поправки ко второму чтению.

Сейчас безработные могут выйти на пенсию на 2 года раньше, если их уволили по сокращению штата.

Также ФНПР предлагает ввести в закон понятия «частично безработный» и «частично занятый».

Например, если время работы сотрудника уменьшается вынужденно по таким причинам как карантин, сокращения объемов производства и т. д., то это считается частичной безработицей. В это время людям будут платить пособие.

Кроме того, профсоюзы предлагают уточнить критерии подходящей работы. ЦЗН должна учитывать квалификацию, специальность человека, близость места работы к дому и средний заработок за 3 последних рабочих месяца, пишут «Ведомости».