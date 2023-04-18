Бухгалтерам стало проще искать работу на «Клерке». С этим помогает Клерк.Работа

Еще летом 2022 года на «Клерке» появились вакансии для бухгалтеров: раньше искать работу клеркам помогали Телеграм-чаты.

Теперь мы запустили сервис Клерк.Работа. Здесь не только стало больше вакансий, но еще и появилось больше крутых возможностей для их продвижения. Настолько крутых возможностей, что нам уже начали писать отзывы!

«Разместила на „Клерке“ вакансию бухгалтера в аутсорсинговую фирму, провисела всего пять дней – и нашлась отличная кандидатка! Работаем уже три месяца, закончила испытательный срок. Честное слово, не ожидала, что мы найдем друг друга именно на Клерке», пишет нам Галина, у которой своя маленькая бухгалтерская фирма.

На Клерк.Работе вакансии добавляются каждый день, а еще мы размещаем их в соцсетях, рассылках и новостях «Клерка».

Присоединяйтесь и вы: мы уверены, что еще много раз здесь встретят друг друга идеальные работодатели и кандидаты :)