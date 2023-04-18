Поиск работы бухгалтеров

Бухгалтерам стало проще искать работу на «Клерке». С этим помогает Клерк.Работа

Сервис Клерк.Работа нравится бухгалтерам все больше и больше. Нам стали писать настолько теплые и приятные отзывы, что мы просто не можем не поделиться!

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Еще летом 2022 года на «Клерке» появились вакансии для бухгалтеров: раньше искать работу клеркам помогали Телеграм-чаты.

Теперь мы запустили сервис Клерк.Работа. Здесь не только стало больше вакансий, но еще и появилось больше крутых возможностей для их продвижения. Настолько крутых возможностей, что нам уже начали писать отзывы!

«Разместила на „Клерке“ вакансию бухгалтера в аутсорсинговую фирму, провисела всего пять дней – и нашлась отличная кандидатка! Работаем уже три месяца, закончила испытательный срок. Честное слово, не ожидала, что мы найдем друг друга именно на Клерке», пишет нам Галина, у которой своя маленькая бухгалтерская фирма.

На Клерк.Работе вакансии добавляются каждый день, а еще мы размещаем их в соцсетях, рассылках и новостях «Клерка».

Присоединяйтесь и вы: мы уверены, что еще много раз здесь встретят друг друга идеальные работодатели и кандидаты :)

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