Самозанятые пока не могут регистрировать товарные знаки. Но скоро смогут

Сейчас в статье 1478 ГК РФ сказано, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или ИП.

То есть, у самозанятых такого права нет.

Однако в эту статью ГК РФ внесены изменения законом от 28.06.2022 № 193-ФЗ.

Закреплена возможность регистрации товарных знаков на имя граждан, в том числе самозанятых, а также распоряжения правами на товарные знаки.

Но эта норма вступит в силу по истечении 1 года после дня официального опубликования закона – 29 июня 2023 года.

Такое разъяснение дает Минэкономразвития в письме от 14.03.2023 № ОГ-Д18-2338.