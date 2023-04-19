Росстандарт предлагает бороться с фальсификатами и регистрировать ТУ

Россельхознадзор аннулировал 8,7 тыс. сопроводительных документов на рыбные консервы, созданные по техническим условиям. Об этом пишет «RG.RU».

Вместо семги и лосося в консервы добавляли более дешевого толстолобика.

Технические условия (ТУ) – это внутренние стандарты компаний, с их помощью недобросовестные предприятия скрывают фальсификаты.

Росстандарт предложил регистрировать ТУ, а производителей обязать предоставлять доступ к характеристикам продуктов.

Сначала служба в течение двух месяцев проверит зарегистрированные за последние три года ТУ и результаты экспертиз, а затем подготовит изменения в законодательство.

Производители выступили против предложенных изменений. Дополнительная регистрация еще больше усилит нагрузку на добросовестных участников рынка. Если на некоторую продукцию не существует ГОСТа, то качественный продукт может выпускаться по ТУ.