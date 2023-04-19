«Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье

Дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по покупке российских активов немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz, включая автозавод в Подмосковье. Об этом пишет «Интерфакс».

С 18 апреля 2023 года «Автодому» принадлежит 100% компаний Mercedes-Benz МБМР и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Mercedes получил опцион на обратный выкуп своего бизнеса в стране по рыночной цене.

В ноябре 2022 года Mercedes объявил о прекращении работы в РФ, тогда же стало известно о планах продать юрлица «Автодому».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для выпуска автомобилей сейчас подбирают китайского партнера.