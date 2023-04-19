⚡ Разберитесь с разницами между бухгалтерской и налоговой прибылью – уже завтра на вебинаре

Из-за новых ФСБУ различий между бухгалтерской и налоговой прибылью стало еще больше. Отражать их в учете нужно грамотно.

Не ошибиться поможет наша завтрашняя встреча, обсудим там:

Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в отношении учета запасов, основных средств и аренды. Порядок учета временных разниц и отложенных налогов при изменении учетной политики. Как учесть исправление ошибок прошлых лет. Отложенные налоги по курсовым разницам. «Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью:

доходы, не учитываемые для налогообложения;

стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ;

ускоренная амортизация.

Записывайтесь сегодня, встречаемся в четверг, в 11.00 мск.