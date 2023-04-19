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В приложении «Честный знак» проверили 464 тысяч сигарет. И каждая десятая пачка оказалась подделкой

Пользователи мобильного приложения стали сканировать сигареты на 21% чаще при покупке.

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Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По сравнению с I кварталом 2022 года, когда россияне сканировали более 383 тысяч пачек сигарет, частота проверок выросла на 21% и составила более 464 тысяч сканирований в 2023 году», – сообщили в ЦРПТ.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов добавил, что каждая десятая пачка сигарет – это контрафакт или контрабанда.

В приложении «Честный знак» можно не отходя от кассы проверить происхождение товара и направить жалобу на торговую точку.

Приложение доступно в App Store, Google Play, AppGallery, RuStore и NashStore. На данный момент его скачали более 9,2 млн человек. Всего проверили 120 млн товаров.

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