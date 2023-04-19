Малый и средний бизнес

Предприниматели из сферы туризма могут получить льготный кредит от 10,25% годовых

В кредит без залога можно взять до 30 млн рублей на три года. За счет «зонтичного» поручительство Корпорации МСП разрешено покрыть 50% от суммы займа.

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Малый и средний бизнес, который занимается туризмом, может оформить новые льготные кредиты сроком на три года по ставке от 10,25% годовых. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Новый продукт предусматривает предоставление до 30 млн рублей по ставке от 10,25%. Средства можно будет потратить на любые цели, связанные с бизнесом, в том числе пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками)», – сказано в сообщении.

Кредит оформляется онлайн на сайте МСП Банка, залог не требуется. Максимальный срок кредитования – три года.

Предприниматели могут покрыть 50% от суммы заемных средств за счет «зонтичного» поручительства Корпорации МСП. Погашение основного долга разрешается отсрочить на 90 дней.

Льготная программа доступна для санитарно-курортных организаций, гостиниц, ресторанов, перевозчиков пассажиров и туристических агентств.

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