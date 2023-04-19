Общество

Больше 2,5 млн семей получили маткапитал, не обращаясь за ним

Получить материнский капитал можно без обращения за ним, достаточно зарегистрировать рождение ребенка в ЗАГСе.

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За три года материнский капитал в проактивном режиме (без обращения за ним) получили более 2,5 млн семей. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

С апреля 2020 года родители начали оформлять сертификаты на материнский капитал без заявлений.

Маткапитал автоматически формируется в виде электронного документа и находится на Госуслугах в личном кабинете родителя. Достаточно только зарегистрировать рождение ребенка в органах ЗАГС.

Выбрать, куда направить материнский капитал, также можно на платформе Госуслуги.

С 2020 года маткапитал выдается за рождение первого ребенка, его размер составляет 586,9 тыс. рублей. На второго и последующих детей можно получить 775,6 тыс. рублей при условии, если семья раньше не получала материнский капитал.

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