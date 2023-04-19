Ведение бизнеса

VK и Минэкономразвития обучат начинающих предпринимателей создавать свой бизнес

Участникам помогут бесплатно подготовить бизнес-план, который претендует на получение господдержки. Также молодые предприниматели смогут получить на грант до 500 тысяч рублей.

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10 мая 2023 года холдинг VK совместно с Минэкономразвития и платформой «Деловая среда» запустят образовательный онлайн-проект по созданию собственного бизнеса. Об этом сообщается на сайте мойбизнес.рф.

Молодые предприниматели, которые пройдут обучающий курс, смогут получить грант до 500 тыс. рублей.

Обучение займет 10 недель и будет включать в себя вебинары, практические занятия, лекции и консультации с наставниками на платформе «Деловая среда». Все занятия проходят бесплатно.

Начинающим бизнесменам помогут выбрать форму деятельности, зарегистрировать бизнес и подготовить проект, который может претендовать на государственную поддержку.

Подать заявку можно на сайте проекта, а задать уточняющие вопросы – во время трансляции в группе «Мой бизнес» социальной сети «ВКонтакте».

Эфир пройдет 26 апреля в 12 часов по московскому времени.

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Ведение бизнеса

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