VK и Минэкономразвития обучат начинающих предпринимателей создавать свой бизнес

10 мая 2023 года холдинг VK совместно с Минэкономразвития и платформой «Деловая среда» запустят образовательный онлайн-проект по созданию собственного бизнеса. Об этом сообщается на сайте мойбизнес.рф.

Молодые предприниматели, которые пройдут обучающий курс, смогут получить грант до 500 тыс. рублей.

Обучение займет 10 недель и будет включать в себя вебинары, практические занятия, лекции и консультации с наставниками на платформе «Деловая среда». Все занятия проходят бесплатно.

Начинающим бизнесменам помогут выбрать форму деятельности, зарегистрировать бизнес и подготовить проект, который может претендовать на государственную поддержку.

Подать заявку можно на сайте проекта, а задать уточняющие вопросы – во время трансляции в группе «Мой бизнес» социальной сети «ВКонтакте».

Эфир пройдет 26 апреля в 12 часов по московскому времени.