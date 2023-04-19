Ведение документооборота

❗❗ Не переводите эти документы в электронный вид

Документы бухучета, составленные на бумаге, нельзя перевести в электронный вид, чтобы потом хранить. А вот те документы, что изначально были составлены в электронном виде, можно держать на электронном носителе и даже не распечатывать.

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Об этом сообщил Минфин в письме от 28.12.2022 № 07-01-10/128798.

Кстати, ведомство лишь напомнило требование федерального стандарта ФСБУ 27/2021.

А вы с ним знакомы? Нет? Не знаете, какие требования сейчас к оформлению документов? К их исправлению? Рассказываем, где найти понятные разъяснения для всех действующих ФСБУ, в том числе и по документообороту.

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Ведение документооборота

❗❗ Не переводите эти документы в электронный вид

Документы бухучета, составленные на бумаге, нельзя перевести в электронный вид, чтобы потом хранить. А вот те документы, что изначально были составлены в электронном виде, можно держать на электронном носителе и даже не распечатывать.

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