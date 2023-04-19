❗❗ Не переводите эти документы в электронный вид

Об этом сообщил Минфин в письме от 28.12.2022 № 07-01-10/128798.
Кстати, ведомство лишь напомнило требование федерального стандарта ФСБУ 27/2021.
А вы с ним знакомы? Нет? Не знаете, какие требования сейчас к оформлению документов? К их исправлению? Рассказываем, где найти понятные разъяснения для всех действующих ФСБУ, в том числе и по документообороту.
Мы открываем новый поток на курс «Шесть ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы». Записывайтесь, чтобы не ждать следующего раза, а закрыть уже, наконец, этот вопрос раз и надолго.
Найдете ответы точно – потому что с куратором и составителями программы можно общаться.
После сдачи аттестационного испытания, вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.
Вот демо-урок.