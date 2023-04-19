Производителей могут обязать утилизировать всю упаковку с 2027 года

Согласно концепции расширенной ответственности производителей, 100% произведенной и ввезенной упаковки должно быть утилизировано с 2027 года.

Правительство предлагает обязать производителей с 1 января 2027 года утилизировать 100% упаковки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

Если производитель выпускает в оборот упаковку, то он должен ее утилизировать самостоятельно.

Новые законопроект затронет деятельность производителей товаров, в том числе упаковки, а также импортеров такой продукции. Это более 55 тыс. юридических лиц.

Требование не распространится на небольшие производства, ритейлер и сектор общепита.

Если законопроект «Об отходах производства и потребления» примут, то он вступит в силу в 2024 году. С 1 января 2025 году бизнес должен будет утилизировать 55% произведенной и ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 года – 75%.