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Общество

В Госдуме просят губернаторов сделать выходные со 2 по 5 мая

Чтобы люди могли полноценно отдохнуть, региональные власти попросили продлить майские праздники с 1 по 9 число.
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отправил губернаторам обращение с просьбой сделать 2-5 мая выходными днями. Об этом пишут «РИА Новости».

«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть», – заявил Владислав Даванков.

По закону регионы имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выходные в майские праздники.

Ранее мы писали, что в 2022 году длинные выходные сделали только в Адыгее.

Комментарии

3
  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 1 час назад
    37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало.

    А что случилось? И помогут ли в этом случае дополнительные выходные?

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад
    37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть»

    конгениально. второй отец, практически. где он это взял, интересно? потёрся на форуме суицидников?

    все за праздники, с такого то настроения проваляются дома, обожрутся-раз второй новый год внезапно решили подарить, и выйдут на работу вообще в не рабочем состоянии и раздрайве, потому что они на такой подарок не рассчитывали, когда планировали отпуск, поэтому работать не будут, а будут коротать время в ожидании отпуска.

  • Логотип Вера Ревина
    Вера Ревина 39 минут назад

    Клерк.Ру

    только 37%?? а остальные что, радуются?

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