В Госдуме просят губернаторов сделать выходные со 2 по 5 мая

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отправил губернаторам обращение с просьбой сделать 2-5 мая выходными днями. Об этом пишут «РИА Новости».
«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть», – заявил Владислав Даванков.
По закону регионы имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выходные в майские праздники.
Ранее мы писали, что в 2022 году длинные выходные сделали только в Адыгее.
Комментарии3
А что случилось? И помогут ли в этом случае дополнительные выходные?
конгениально. второй отец, практически. где он это взял, интересно? потёрся на форуме суицидников?
все за праздники, с такого то настроения проваляются дома, обожрутся-раз второй новый год внезапно решили подарить, и выйдут на работу вообще в не рабочем состоянии и раздрайве, потому что они на такой подарок не рассчитывали, когда планировали отпуск, поэтому работать не будут, а будут коротать время в ожидании отпуска.
Клерк.Ру
только 37%?? а остальные что, радуются?