⚡️ Адыгея продлила праздники с 1 по 9 мая. Опять будут длинные майские?

Введение такого количества праздников не связано с ковидом, как в прошлом году. Дело в особенностях праздничных дней республики.
В 2022 году праздники в Адыгее:
- 1 мая (как и везде в России);
- Ураза-Байрам — 2 мая;
- День поминовения усопших (Радоница) — 3 мая;
- День Победы — 9 мая.
4 и 5 мая тоже выходные, т.к. Ураза-Байрам и Радоница приходятся на выходные дни.
Пока неясно, что будет происходить с майскими праздниками в других регионах России. Недавно на «Клерке» писали, что появилось предложение продлить майские с 1 по 10 мая, но на официальном уровне ничего подобного не принимали.
В прошлом году 23 апреля был принят указ президента о нерабочих майских днях. Тогда майские продлились с 1 по 11 мая.