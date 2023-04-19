❗ Уменьшить НДФЛ на стоимость патента иностранцев может только налоговый агент

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2023 № 03-04-05/3295.
Работдатели при исчислении НДФЛ с зарплаты иностранцев, работающих по патенту, уменьшают налог на сумму фиксированных авансовых платежей.
Основаония для уменьшения: уведомление от ИФНС + заявление от сотрудника + подтверждающие оплату документы.
Получив уведомление, работодатель делает перерасчет налога, удержанного с начала года.
У налоговиков нет возможности уменьшать НДФЛ, удержанный налоговым агентом, на сумма патентных платежей, предупреждает Минфин.
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