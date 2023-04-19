Эксперт: если компании-матрешки даже и разрешат, с их помощью не получится уходить от налогов

Вот что говорит про «матрешечную идею» Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
«Матрешечные» структуры владения были очень популярны в начале «лихих девяностых» до их полного запрета в 1995 году. Тогда такой инструмент использовался для агрессивного налогового планирования и ухода от ответственности.
Сейчас же этот инструмент в обновленном виде предлагается использовать для смягчения санкционного давления.
Конечно, не ознакомившись с текстом законопроекта (а его пока в открытых источниках нет), довольно сложно составить мнение о том, насколько будут похожи «матрешки» 2020х на «матрешки» 1990х.
С налоговой точки зрения, на мой взгляд, все достаточно прозрачно. Выработанная практикой концепция «снятия корпоративной вуали» не позволит использовать такую структуру для снижения налогового бремени и получения необоснованной налоговой выгоды.
Другое дело, что, в принципе, и европейская практика может прийти к тем же выводам, и тогда «антисанкционный» бонус таких структур будет сведен на нет.
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