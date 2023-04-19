Эксперт: если компании-матрешки даже и разрешат, с их помощью не получится уходить от налогов

Минюст собирается разрешить компаниям создавать сложные бизнес-структуры, которые были популярны в 90х. Несмотря на последнее обстоятельство, сейчас ситуация будет другая, уверена эксперт.

Вот что говорит про «матрешечную идею» Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

«Матрешечные» структуры владения были очень популярны в начале «лихих девяностых» до их полного запрета в 1995 году. Тогда такой инструмент использовался для агрессивного налогового планирования и ухода от ответственности.

Сейчас же этот инструмент в обновленном виде предлагается использовать для смягчения санкционного давления.

Конечно, не ознакомившись с текстом законопроекта (а его пока в открытых источниках нет), довольно сложно составить мнение о том, насколько будут похожи «матрешки» 2020х на «матрешки» 1990х.

С налоговой точки зрения, на мой взгляд, все достаточно прозрачно. Выработанная практикой концепция «снятия корпоративной вуали» не позволит использовать такую структуру для снижения налогового бремени и получения необоснованной налоговой выгоды.

Другое дело, что, в принципе, и европейская практика может прийти к тем же выводам, и тогда «антисанкционный» бонус таких структур будет сведен на нет.