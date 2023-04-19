Обновят форму АДИ-РЕГ, которая заменила собой зеленую карточку СНИЛС

Психология токсичных отношений

Каждый человек испытывает ряд эмоций, связанных с самим собой. У одних самооценка «на уровне», а у других наблюдается ровно противоположная картина. Но практически каждый из нас, с детства, глубоко внутри себя думает и верит, что в нем есть нечто уникальное, что сделает его заметным членом общества, позволит достичь великих целей.