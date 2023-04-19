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Отчетность в СФР

Обновят форму АДИ-РЕГ, которая заменила собой зеленую карточку СНИЛС

Сообщать о присвоенном страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) СФР будет на новом бланке. Форма АДИ-РЕГ поменяется.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Получить этот документ можно в СФР или МФЦ, а также заказать через портал госуслуг или личный кабинет на сайте СФР.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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