Обновят форму АДИ-РЕГ, которая заменила собой зеленую карточку СНИЛС

Проект опубликован на федеральном портале.
Получить этот документ можно в СФР или МФЦ, а также заказать через портал госуслуг или личный кабинет на сайте СФР.
На прошедшем в начале апреля третьем Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил позицию государства в сфере оказания кредитной поддержки как сфокусированную на микро- и малом бизнесе.
Меня зовут Борис, мне 50 лет и я продакт-менеджер. Мой продукт сейчас - это поиск «Клерка». Давайте посмотрим, что нового.
Как правильно составить рабочие графики при разных режимах работы
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С 01.01.2023 начали действовать поправки в налоговом законодательстве. В связи с этим были внесены изменения в бланк отчета 6-НДФЛ. Начиная с 1 квартала 2023 отчет 6-НДФЛ сдается на новом бланке.
Инспекция требует пояснений от налогоплательщика, если считает, что произошла подмена трудовых отношений с целью экономии на НДФЛ и страховых взносах. Рассказываем, как правильно дать ответ ФНС по работе с самозанятыми, чтобы избежать доначислений и штрафов.
Каждый человек испытывает ряд эмоций, связанных с самим собой. У одних самооценка «на уровне», а у других наблюдается ровно противоположная картина. Но практически каждый из нас, с детства, глубоко внутри себя думает и верит, что в нем есть нечто уникальное, что сделает его заметным членом общества, позволит достичь великих целей.
Люблю я иногда поразбирать интересные с точки зрения разных схем закупки. Оказывается, налоговая служба тоже «развлекается» подобным образом.
А помимо ЕНП еще надо разобраться с ЕФС-1, новшествами с 6-НДФЛ. Как все успеть и кто в этом поможет? Читаем в статье.
С 1 мая 2023 года в России вступают в силу ряд новых законов, среди которых — новые нормы, касающиеся бизнеса, детей и пенсионеров.
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