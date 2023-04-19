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Криптовалюта

Покупатели начали скупать кошельки для криптовалюты

С их помощью владельцы могут оставаться анонимными, скрыть свою локацию и гражданство. На фоне санкций, валютных ограничений и роста биткоина покупатели стали чаще покупать криптовалютные кошельки.
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За последний месяц вырос спрос на аппаратные криптокошельки в формате флешек или пластиковых карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию RBS Crypto Labs.

«Взрывной рост связан с непрекращающимся санкционным давлением, нестабильностью традиционных инвестиционных инструментов, валютными ограничениями, повышением стоимости биткоина, а также недостаточно высоким уровнем информационной безопасности и сохранности персональных данных на известных криптоплощадках», – сообщила основатель компании Севиль Баер.

Также интерес к покупке аппаратного криптокошелька вызван новостями о запуске цифрового рубля.

Аппаратные кошельки называют «холодными», поскольку они работают без подключения к сети. Связь может потребоваться только для совершения операции.

«Холодные» устройства позволяют сохранить анонимность владельца, его местонахождение и гражданство. Это особенно важно для тех, чьи средства могут быть заблокированы в условиях санкций.

Другие кошельки «горячие»: они постоянно работают онлайн.

В сети «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что продажи криптокошельков происходят без изменений, скачка в спросе нет.

Ранее мы писали, что Госдума хочет запустить отечественную криптоплатформу.

Комментарии

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  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 10 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    Госдума хочет запустить отечественную криптоплатформу.

    госдумцам разрешили заниматься частным предпринимательством?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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