Госдума хочет запустить национальную криптоплатформу

Власти готовят законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова.

Предполагается, что отечественная криптоплатформа будет формировать реестр операторов цифровых валют, выдавать им лицензии и контролировать соблюдение всех требований.

По мнению Сергея Алтухова, майнеры смогут легализовать свою деятельность и платить налоги. Также криптовалюта сократит зависимость страны от мировых финансовых активов.

С помощью криптоплатформы экспортеры начнут применять цифровую валюту в трансграничных платежах.

17 апреля 2023 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в очередной раз напомнила, что регулятор допускает использование криптовалют, но только во внешних расчетах.

16 марта 2023 года Госдума одобрила законопроект о цифровом рубле. Он должен войти в оборот к 2030 году.

Недавно на «Клерке» была новость, что Центробанк готов приступить к тестированию цифрового рубля.