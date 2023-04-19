📑📄 Есть только два типа требований от налоговой. Знайте, как с ними работать

Разобраться с требованиями инспекции не так-то просто.
Ведь запросить могут и уточненку без исправлений, и аналитические отчеты, и пояснения по несуществующим счетам-фактурам.
Запросов масса, а если они приправлены особым напором, бухгалтер может и поплыть.
Чтобы вы точно знали, как работать с требованиями, которые приходят из налоговой, завтра смотрите вебинар.
Узнаете:
1. Как понять, что требование (уведомление) правомерно и как на него реагировать.
2. Санкции за непредставление документов (информации).
3. Практика по требованиям: на чьей стороне суд?
4. Разбор кейсов: типичные ошибки, варианты ответов.
Запишитесь заранее, начало вебинара в 11:00 мск.
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