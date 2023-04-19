Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Камеральные налоговые проверки

📑📄 Есть только два типа требований от налоговой. Знайте, как с ними работать

Первый тип – незаконные требования, которые можно не исполнять. Второй – требования, которые лучше исполнить, чтобы не было новых проблем.
75

Разобраться с требованиями инспекции не так-то просто.

Ведь запросить могут и уточненку без исправлений, и аналитические отчеты, и пояснения по несуществующим счетам-фактурам.

Запросов масса, а если они приправлены особым напором, бухгалтер может и поплыть.

Чтобы вы точно знали, как работать с требованиями, которые приходят из налоговой, завтра смотрите вебинар.

Узнаете:

1. Как понять, что требование (уведомление) правомерно и как на него реагировать.

2. Санкции за непредставление документов (информации).

3. Практика по требованиям: на чьей стороне суд?

4. Разбор кейсов: типичные ошибки, варианты ответов.

Запишитесь заранее, начало вебинара в 11:00 мск.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Контролируемые сделки

    Трансфертное ценообразование

    Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.

    Трансфертное ценообразование
    45
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Отчетность в СФР

    Как исправить ошибки в ЕФС-1

    Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки.  Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.

    Как исправить ошибки в ЕФС-1
    104
    Логотип Е-Офис 24
    Е-Офис 24
    Отчеты по прослеживаемости

    Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

    Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС. 

    Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет
    85
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Субсидиарная ответственность

    Субсидиарная ответственность. Схемы

    «Быстро разбогатеть редко удаётся. Как и медленно обанкротиться». Анонс: в продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

    31
    Логотип Академия правовых и финансовых советников
    Академия правовых и финансовых советников
    Малый и средний бизнес

    Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году

    На прошедшем в начале апреля третьем Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил позицию государства в сфере оказания кредитной поддержки как сфокусированную на микро- и малом бизнесе. 

    Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году
    237
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Как оценить эмитента и его облигации

    Анализ облигаций требует изучения многих показателей из финансовой отчётности эмитента. Если копаться досконально, то можно утонуть, да и в итоге всё равно можно неправильно оценить какие-то риски. Но есть ключевые показатели, на которые всегда обращают внимание при анализе облигаций.

    Как оценить эмитента и его облигации
    9
    Читать еще