📑📄 Есть только два типа требований от налоговой. Знайте, как с ними работать

Первый тип – незаконные требования, которые можно не исполнять. Второй – требования, которые лучше исполнить, чтобы не было новых проблем.

Разобраться с требованиями инспекции не так-то просто.

Ведь запросить могут и уточненку без исправлений, и аналитические отчеты, и пояснения по несуществующим счетам-фактурам.

Запросов масса, а если они приправлены особым напором, бухгалтер может и поплыть.

Чтобы вы точно знали, как работать с требованиями, которые приходят из налоговой, завтра смотрите вебинар.

Узнаете:

1. Как понять, что требование (уведомление) правомерно и как на него реагировать.

2. Санкции за непредставление документов (информации).

3. Практика по требованиям: на чьей стороне суд?

4. Разбор кейсов: типичные ошибки, варианты ответов.

Запишитесь заранее, начало вебинара в 11:00 мск.