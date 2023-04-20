За 2022 год в России стало на 22 миллиардера больше

Второй год подряд количество богатых людей по всему миру сокращается, однако в России их становится все больше. Общее состояние российских миллиардеров выросло до 505 млрд долларов.

В рейтинге Forbes 2023 года теперь 110 миллиардеров из РФ. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 22 человека. Об этом пишет «Forbes».

В мировой рейтинг богатых людей в 2023 году вошло 2640 человек, что на 28 меньше, чем в 2022 году. Их общее состояние сократилось до 12,2 трлн долларов.

Несмотря на общемировой спад показателей, в РФ список миллиардеров продолжает расти. Мало того, в списке могло быть не 110 человек, а 115. Простов пять участников отказались от российского гражданства.

Совокупное состояние миллиардеров из РФ выросло с 353 млрд до 505 млрд долларов.

На первом месте в российском рейтинге Forbes – Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК. За год его состояние стало более чем в два раза больше и достигло 25,2 млрд долларов.