🤷‍♀️Депутаты петербургского Заксобрания публично отчитались о доходах. Правда, анонимно

В новом формате опубликована информация о доходах депутатов Заксобрания в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «РБК».
Недавно стало известно, что депутатам разрешили публиковать декларации по желанию, например, в своих социальных сетях.
Анонимные пронумерованные списки не содержат ФИО, в отчете указано слово «депутат» и его номер.
Самый большой доход у «депутата № 27» – 106 млн рублей. Меньше всего за 2022 год заработал «депутат № 37» – около 2,7 млн рублей.
По количеству зарегистрированной недвижимости лидирует «депутат №13», у которого задекларировано 22 объекта.
В среднем у депутатов один автомобиль, а вот у «депутата № 5» их три.
А вот председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский полностью обнародовал свою декларацию. Так же поступили представители «Яблока» Борис Вишневский и Александр Шишлов.
Комментарии1
следующий шаг - тянуть номера из шапки?))