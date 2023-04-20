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🤷‍♀️Депутаты петербургского Заксобрания публично отчитались о доходах. Правда, анонимно

В анонимном отчете все депутаты пронумерованы, их фамилии скрыты. Больше всего в 2022 году заработал «депутат № 27», его доход составил 106 млн рублей.
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🤷‍♀️Депутаты петербургского Заксобрания публично отчитались о доходах. Правда, анонимно

В новом формате опубликована информация о доходах депутатов Заксобрания в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «РБК».

Недавно стало известно, что депутатам разрешили публиковать декларации по желанию, например, в своих социальных сетях.

Анонимные пронумерованные списки не содержат ФИО, в отчете указано слово «депутат» и его номер.

Самый большой доход у «депутата № 27» – 106 млн рублей. Меньше всего за 2022 год заработал «депутат № 37» – около 2,7 млн рублей.

По количеству зарегистрированной недвижимости лидирует «депутат №13», у которого задекларировано 22 объекта.

В среднем у депутатов один автомобиль, а вот у «депутата № 5» их три.

А вот председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский полностью обнародовал свою декларацию. Так же поступили представители «Яблока» Борис Вишневский и Александр Шишлов.

Комментарии

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  • Логотип SS-20
    SS-20 57 минут назад

    следующий шаг - тянуть номера из шапки?))

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