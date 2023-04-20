✔️ Как компании на упрощенке  не переплатить налоги

В 2023 году бизнес на УСН вправе использовать льготные ставки налога. Кроме того, правительство разрешило отложить взносы на год, а предприниматели вправе уменьшить на них налог. Но разобраться со всем этим сможет только профессионал.

Специалистов по упрощенке мы готовим на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

После нашего курса вы научитесь применять льготные ставки, переносить взносы и уменьшать налоги на взносы. А также оказывать весь спектр услуг, который требуется малому бизнесу.

Мы исследовали рынок и программу составили с учетом предпринимательского запроса.

Она включает в себя 23 блока + итоговая аттестация.

Вы сможете:

работать с договорами и оценить их налоговые риски;

безопасно работать с самозанятыми, ИП и прочими контрагентами;

вести подотчет и кассу;

отчитываться и вести бухгалтерский, налоговый учет с учетом всех изменений-2023 года;

организовать налоговое планирование.

Получите то, чего нет у конкурентов: навыки управленческого учета + практикум по работе в Excel.

Если вы хотите учиться, возьмите демо-урок.

Если нужен документ об образовании, то по этой программе вас ждет диплом, номер которого будет госреестре Рособрнадзора.