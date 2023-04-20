✔️ Как компании на упрощенке  не переплатить налоги

Специалистов по упрощенке мы готовим на курсе «Главный бухгалтер на УСН».
После нашего курса вы научитесь применять льготные ставки, переносить взносы и уменьшать налоги на взносы. А также оказывать весь спектр услуг, который требуется малому бизнесу.
Мы исследовали рынок и программу составили с учетом предпринимательского запроса.
Она включает в себя 23 блока + итоговая аттестация.
Вы сможете:
работать с договорами и оценить их налоговые риски;
безопасно работать с самозанятыми, ИП и прочими контрагентами;
вести подотчет и кассу;
отчитываться и вести бухгалтерский, налоговый учет с учетом всех изменений-2023 года;
организовать налоговое планирование.
Получите то, чего нет у конкурентов: навыки управленческого учета + практикум по работе в Excel.
Если вы хотите учиться, возьмите демо-урок.
Если нужен документ об образовании, то по этой программе вас ждет диплом, номер которого будет госреестре Рособрнадзора.
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