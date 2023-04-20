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✔️ Как компании на упрощенке  не переплатить налоги

В 2023 году бизнес на УСН вправе использовать льготные ставки налога. Кроме того, правительство разрешило отложить взносы на год, а предприниматели вправе уменьшить на них налог. Но разобраться со всем этим сможет только профессионал.
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Специалистов по упрощенке мы готовим на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

После нашего курса вы научитесь применять льготные ставки, переносить взносы и уменьшать налоги на взносы. А также оказывать весь спектр услуг, который требуется малому бизнесу.

Мы исследовали рынок и программу составили с учетом предпринимательского запроса.

Она включает в себя 23 блока + итоговая аттестация.

Вы сможете:

  • работать с договорами и оценить их налоговые риски;

  • безопасно работать с самозанятыми, ИП и прочими контрагентами;

  • вести подотчет и кассу;

  • отчитываться и вести бухгалтерский, налоговый учет с учетом всех изменений-2023 года;

  • организовать налоговое планирование.

Получите то, чего нет у конкурентов: навыки управленческого учета + практикум по работе в Excel.

Если вы хотите учиться, возьмите демо-урок.

Если нужен документ об образовании, то по этой программе вас ждет диплом, номер которого будет госреестре Рособрнадзора.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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