Власти разрешили «Авилону» купить завод Volkswagen

Партнерами новых собственников завода может стать компания Chery из Китая.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen в Калуге. Об этом пишут «Ведомости».

Новым владельцем автомобильного завода станет дилерский холдинг «Авилон». Его представители уже ведут переговоры с китайским концерном Chery о запуске производства.

Стоимость сделки не разглашается.

Завод Volkswagen в Калуге работает с 2007 года. На нем организован полный цикл сборки автомобилей. Предприятие выпускает в среднем 225 тыс. машин в год, среди них Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid.

Весной 2022 года завод Volkswagen приостановил работу, владельцы решили продать часть активов в РФ.

Недавно выяснилось, что автодилер «Авилон» стал основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге.