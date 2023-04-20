Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Ведение бизнеса

Власти разрешили «Авилону» купить завод Volkswagen

Партнерами новых собственников завода может стать компания Chery из Китая.
37

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen в Калуге. Об этом пишут «Ведомости».

Новым владельцем автомобильного завода станет дилерский холдинг «Авилон». Его представители уже ведут переговоры с китайским концерном Chery о запуске производства.

Стоимость сделки не разглашается.

Завод Volkswagen в Калуге работает с 2007 года. На нем организован полный цикл сборки автомобилей. Предприятие выпускает в среднем 225 тыс. машин в год, среди них Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid.

Весной 2022 года завод Volkswagen приостановил работу, владельцы решили продать часть активов в РФ.

Недавно выяснилось, что автодилер «Авилон» стал основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Штрафы за ККТ и кассу

    Обязанность есть, а кассы нет. Ответственность за неприменение ККТ

    Обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов установлена практически для всех организаций и ИП. Работа без кассы, в случаях, когда она обязательна, грозит привлечением к административной ответственности в виде штрафа. LIFE PAY разбирает все нюансы привлечения к ответственности за неприменение ККТ. 

    Обязанность есть, а кассы нет. Ответственность за неприменение ККТ
    172
    Логотип Клерк
    Клерк

    Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу

    На первый взгляд интернет-маркетолог и бухгалтер – абсолютно разные профессии. Но между ними много общего. А в чем-то маркетинг – значительно перспективнее бухучета. Поспорите?

    Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу
    37
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Контролируемые сделки

    Трансфертное ценообразование

    Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.

    Трансфертное ценообразование
    140
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Самозанятые

    Нюансы работы с самозанятыми: от оформления до выплаты вознаграждения

    Рассказываем, на какие нюансы следует обращать пристальное внимание бизнесу при сотрудничестве с самозанятыми, чтобы не получить штрафы.

    Нюансы работы с самозанятыми: от оформления до выплаты вознаграждения
    140
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Отчетность в СФР

    Как исправить ошибки в ЕФС-1

    Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки.  Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.

    Как исправить ошибки в ЕФС-1
    451
    Логотип Е-Офис 24
    Е-Офис 24
    Отчеты по прослеживаемости

    Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

    Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС. 

    Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет
    176
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Субсидиарная ответственность

    Субсидиарная ответственность. Схемы

    «Быстро разбогатеть редко удаётся. Как и медленно обанкротиться». Анонс: в продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

    89
    Читать еще