Власти разрешили «Авилону» купить завод Volkswagen

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen в Калуге. Об этом пишут «Ведомости».
Новым владельцем автомобильного завода станет дилерский холдинг «Авилон». Его представители уже ведут переговоры с китайским концерном Chery о запуске производства.
Стоимость сделки не разглашается.
Завод Volkswagen в Калуге работает с 2007 года. На нем организован полный цикл сборки автомобилей. Предприятие выпускает в среднем 225 тыс. машин в год, среди них Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid.
Весной 2022 года завод Volkswagen приостановил работу, владельцы решили продать часть активов в РФ.
Недавно выяснилось, что автодилер «Авилон» стал основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге.
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