В новых регионах будут выплачивать военные пенсии

Подать заявление на пенсионные выплаты могут военные пенсионеры, которые не проходили службу в Вооруженных силах Украины с 11 мая 2014 года.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о военных пенсиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет «RG.RU».

С 1 июля 2023 военные пенсионеры из новых регионов смогут подать заявление на получение пенсий от РФ.

Закон не коснется тех, кто с 11 мая 2014 года проходил военную службу в составе Вооруженных сил Украины и других ее воинских формирований. Проверкой кандидатов будет заниматься Минобороны.

Если у военного пенсионера нет необходимых документов, то пенсия будет назначена на основании решения комиссии.

На пенсионные выплаты потребуется 14,11 млрд рублей в год.