Россия и Венесуэла начнут работать, минуя SWIFT

Южноамериканская страна заинтересована в том, чтобы пользоваться отечественным аналогом SWIFT и запустить карты «Мир».

Россия и Венесуэла работают над созданием общей системы обмена финансовыми сообщениями. Об этом пишут «РИА Новости».

«Над этим работают два центральных банка, а также над картой „Мир“, которая позволит российским туристам рассчитываться в Венесуэле напрямую, минуя крупные транснациональные корпорации», – сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

Иван Хиль также добавил, что система обмена финансовой информацией благоприятно скажется на венесуэльских производителях сельскохозяйственной продукции. Они смогут без затруднений импортировать и экспортировать продукцию.

Помимо этого, в южноамериканской стране готовятся запустить платежную систему «Мир».

Ранее мы писали, что Венесуэла готова подключиться к системе «Мир» и к аналогу SWIFT, к системе передачи финансовых сообщений.