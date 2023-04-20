Радоница не исключается из дней отпуска

Нерабочий день, объявленный региональными властями, не относится к числу праздничных.
В частности, Указом главы Карачаево-Черкесской Республики установлено, что 24 апреля 2023 года (День памяти усопших – Радоница) является нерабочим днем.
Но это не праздничный день, поэтому норма для продления отпуска для этого дня не работает, разъясняет Роструд.
Таким образом, если сотрудник из Карачаево-Черкесии оформил отпуск на 28 дней с 03.04.2023 на 28 дней, то последним днем отпуска будет 30.04.2023. Никакого переноса (исключения 24.04 из дней отпуска) не будет.
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