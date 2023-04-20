Больше половины облигаций «М.Видео» купили частные инвесторы

После продаж купонный доход установился на уровне 13,05% годовых. Розничные инвесторы в общей сложности приобрели облигации на 3,8 млрд рублей.

Физические лица выкупили половину трехлетнего выпуска облигаций группы «М.Видео-Эльдорадо» серии 001Р-04. Об этом сообщается на сайте эмитента ООО «МВ Финанс».

Общий объем облигаций составил 7 млрд рублей, из них розничные инвесторы выкупили бумаги на 3,8 млрд рублей.

Сбор заявок прошел 18 апреля 2023 года. Первоначальная ставка одного купона не превышала 13,3% годовых. По итогам продаж ставка установилась на уровне 13,05%. Через два года по выпуску состоится оферта.

Привлеченные средства компания собирается направить на рефинансирование кредитного портфеля.

В июле 2022 года «М.Видео» уже выпускала трехлетние облигации объемом 5 млрд рулей с купонным доходом 12,35% годовых.