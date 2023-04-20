Иностранному работнику нельзя платить зарплату наличными, даже если для НДФЛ он резидент

Налоговое и валютное резидентство – это разные понятия. Не путайте.

Выплачивать зарплату нерезидентам наличными нельзя. Но в данном случае речь идет о валютных нерезидентах.

Вопрос задала наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Сотрудник-иностранец может быть налоговым резидентом, если он пробыл в РФ более 183 дней в течение года.

Наличие статуса налогового резидента влияет на ставку НДФЛ. Но на право платить ему зарплату наличными это не влияет.

Валютными резидентами являются только граждане РФ и иностранцы с видом на жительство. Если у сотрудника нет ВНЖ, то он нерезидент. А значит, зарплату ему надо платить безналом.