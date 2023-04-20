Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Валютные операции

Иностранному работнику нельзя платить зарплату наличными, даже если для НДФЛ он резидент

Налоговое и валютное резидентство – это разные понятия. Не путайте.
82

Выплачивать зарплату нерезидентам наличными нельзя. Но в данном случае речь идет о валютных нерезидентах.

Вопрос задала наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Сотрудник-иностранец может быть налоговым резидентом, если он пробыл в РФ более 183 дней в течение года.

Наличие статуса налогового резидента влияет на ставку НДФЛ. Но на право платить ему зарплату наличными это не влияет.

Валютными резидентами являются только граждане РФ и иностранцы с видом на жительство. Если у сотрудника нет ВНЖ, то он нерезидент. А значит, зарплату ему надо платить безналом.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами. 115-ФЗ, бизнес и налоги

    В этом видео я расскажу почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами.

    132
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    Как выбраться из кризиса без долгов? Учимся у Генри Форда (спойлер: об этом не написано на официальном сайте Ford)

    История Ford Motor Company состоит не только из невероятных успехов и событий, изменивших мир. Давайте вспомним о том, как компания справилась с миллионными долгами, миновала кассовый разрыв в 38 миллионов долларов и вышла из кризиса почти 100 лет назад.

    Как выбраться из кризиса без долгов? Учимся у Генри Форда (спойлер: об этом не написано на официальном сайте Ford)
    3
    153
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Штрафы за ККТ и кассу

    Обязанность есть, а кассы нет. Ответственность за неприменение ККТ

    Обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов установлена практически для всех организаций и ИП. Работа без кассы, в случаях, когда она обязательна, грозит привлечением к административной ответственности в виде штрафа. LIFE PAY разбирает все нюансы привлечения к ответственности за неприменение ККТ. 

    Обязанность есть, а кассы нет. Ответственность за неприменение ККТ
    585
    Логотип Клерк
    Клерк

    Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу

    На первый взгляд интернет-маркетолог и бухгалтер – абсолютно разные профессии. Но между ними много общего. А в чем-то маркетинг – значительно перспективнее бухучета. Поспорите?

    Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу
    227
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Контролируемые сделки

    Трансфертное ценообразование

    Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.

    Трансфертное ценообразование
    244
    Читать еще