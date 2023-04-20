Налоговики дадут соцвычет по НДФЛ, даже если в справке из медклиники не указана точная дата услуг

Для получения социального налогового вычета по расходам на лечение нужна справка из медицинской организации. В ней медики указывают дату оказания услуг. Кто-то ставит точную дату, а кто-то – просто год.

Допустимы оба варианта, поясняет ФНС в письме от 18.04.2023 № БС-4-11/4915@.

Таким образом, налоговики не должны отказывать в вычете, если в справке не указана точная дата оказания услуг. Хватит и того, что там указан год.

Также нельзя отказывать в вычете по расходам на лечение родственников, если человек не представил документы, подтверждающие родство.

При условии, что такие данные есть АИС «Налог-3» (режим «Взаимосвязанные лица»), налогоплательщик может не предоставлять документы.

Как социальные вычеты работника касаются его работодателя, разобрали. Узнаете, какие документы человек должен представить в бухгалтерию для каждого вида вычета.