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💡 Без ошибок заполняем налоговый период в будущих платежках по НДФЛ

Налоговый период в платежках по налогу на доходы заполняйте в формате «МС.ХХ.2023».
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Если вместо уведомления об исчисленном НДФЛ подаете платежные поручения на уплату налога не в составе ЕНП, поле 107 заполняйте так. При перечислении НДФЛ, исчисленного и удержанного за период:

с 23 апреля по 22 мая – «МС.05.2023»;

• с 23 мая по 22 июня – «МС.06.2023»;

• с 23 июня по 22 июля – «МС.07.2023»;

• с 23 июля по 22 августа – «МС.08.2023»;

• с 23 августа по 22 сентября – «МС.09.2023»;

• с 23 сентября по 22 октября – «МС.10.2023»;

• с 23 октября по 22 ноября – «МС.11.2023»;

• с 23 ноября по 22 декабря – «МС.12.2023».

При перечислении НДФЛ за период с 22 по 31 декабря в поле 107 вы будете писать «ГД.00.2023» (письмо ФНС от 06.03.2023 № КЧ-4-8/2629).

Разбираетесь ли вы теме НДФЛ досконально? Знаете, с каких выплат налог удерживаю, а с каких – нет. Знаете, как быть с выплатами нерезидентам?

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Комментарии

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