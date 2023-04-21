💡 Без ошибок заполняем налоговый период в будущих платежках по НДФЛ

Налоговый период в платежках по налогу на доходы заполняйте в формате «МС.ХХ.2023».

Если вместо уведомления об исчисленном НДФЛ подаете платежные поручения на уплату налога не в составе ЕНП, поле 107 заполняйте так. При перечислении НДФЛ, исчисленного и удержанного за период:

с 23 апреля по 22 мая – «МС.05.2023»; – «МС.05.2023»; • с 23 мая по 22 июня – «МС.06.2023»; • с 23 июня по 22 июля – «МС.07.2023»; • с 23 июля по 22 августа – «МС.08.2023»; • с 23 августа по 22 сентября – «МС.09.2023»; • с 23 сентября по 22 октября – «МС.10.2023»; • с 23 октября по 22 ноября – «МС.11.2023»; • с 23 ноября по 22 декабря – «МС.12.2023».

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