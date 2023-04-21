Жители новых регионов теперь могут электронно подтвердить статус налогового резидента

Теперь это можно сделать онлайн через электронный сервис на сайте ФНС.
Для этого нужно:
1. зарегистрироваться в указанном сервисе;
2. заполнить сведения о себе во вкладке «Заявитель»;
3. перейти во вкладку «Новые территории»;
4. нажать на кнопку «Заполнить заявление»;
5. в открывшейся вкладке «1. Заполнение заявления» ввести ФИО, ИНН, код ИФНС и нажать кнопку «Продолжить»;
6. во вкладке «2. Проверка сведений и отправка заявления» проверить правильность заполнения сведений, нажать на кнопку «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю» и отправить заявление.
Заявление в ИФНС в срок для сдачи декларации 3-НДФЛ за 2022 год (2 мая 2023 года).
Порядок подтверждения статуса налогового резидента также описан в письме ФНС от 31.03.2023 № ШЮ-4-17/3856@.
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