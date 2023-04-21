Приложение Сбербанка снова удалили из App Store

Пользователи устройств с операционной системой iOS больше не могут установить банковское приложение. Его снова удалили из магазина.

О пропаже приложения из каталога App Store пишут «РИА Новости».

Недавно на «Клерке» писали, что мобильное приложение Сбербанка вернулось в App Store под названием SBOL. Его можно было скачать по ссылке после звонка в колл-центр Сбера.

В 2022 году Apple два раза удалялиз своего магазина мобильных приложений продукты от Сбербанка. Это происходит из-за санкций, которые ввели США весной 2022 года.

Также приложения Сбера нет и в Google Play. Но для владельцев Android есть возможность скачать приложения с сайта банка.