Какие налоги надо включать в уведомление по ЕНП по сроку 25 апреля

До 25 апреля (включительно) надо сдать уведомление по ЕНП, в котором, кроме ежемесячный налогов, в этот раз будут ежеквартальные.

Вот какие налоги войдут в уведомление:

НДФЛ за период с 23.03.2023 по 22.04.2023 с кодом 31/01;

налог на имущество за 1 квартал с кодом 34/01;

земельный налог за 1 квартал с кодом 34/01.

транспортный налог за 1 квартал с кодом 34/01;

налог по УСН с кодом 34/01;

НДФЛ ИП с кодом периода 34/01.

Пока не все налоговики н местах разобрались с ЕНП. Например, в УФНС по Архангельской области сообщают, что в уведомлении надо указать аванс по ЕСХН за 1 квартал.

Между тем авансов по ЕСХН за 1 квартал не бывает. Есть только аванс за полугодие.

У нас есть разбор о том, какие налоги войдут в апрельское уведомление по ЕНП.