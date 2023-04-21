Какие налоги надо включать в уведомление по ЕНП по сроку 25 апреля

Вот какие налоги войдут в уведомление:
НДФЛ за период с 23.03.2023 по 22.04.2023 с кодом 31/01;
налог на имущество за 1 квартал с кодом 34/01;
земельный налог за 1 квартал с кодом 34/01.
транспортный налог за 1 квартал с кодом 34/01;
налог по УСН с кодом 34/01;
НДФЛ ИП с кодом периода 34/01.
Пока не все налоговики н местах разобрались с ЕНП. Например, в УФНС по Архангельской области сообщают, что в уведомлении надо указать аванс по ЕСХН за 1 квартал.
Между тем авансов по ЕСХН за 1 квартал не бывает. Есть только аванс за полугодие.
У нас есть разбор о том, какие налоги войдут в апрельское уведомление по ЕНП.
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