ВС назвал условие, при котором руководителей нельзя привлечь к субсидиарке

Спор с налоговиками дошел до ВС РФ.
Там судьи пояснили, что заявитель должен доказать связь между действиями управленцев и невозможностью погасить требования кредиторов компании.
Налоговики в этом споре исключили юрлицо из ЕГРЮЛ, а потом молчаливое согласие на ликвидацию компании сочли недобросовестностью, за которой должна следовать субсидиарка. ВС с этим не согласился.
Судьи также указали, что апелляция не исследовала финансовое положение компании и существование активов для погашения долга, если бы ликвидация была добровольной.
То, как суды решают споры по субсидиарке, важно учитывать, чтобы понимать риски компании и ее первых лиц.
Как главбуху исключить риск привлечения к субсидиарке, обсудим 25 апреля на вебинаре.
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