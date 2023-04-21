ВС назвал условие, при котором руководителей нельзя привлечь к субсидиарке

Налоговая исключила из ЕГРЮЛ недействующую компанию, а потом пыталась взыскать с ее бывших руководителей долг по НДС. Но неуплаченные до ликвидации налоги – это еще не повод привлекать к субсидиарке контролирующих лиц компании.

Спор с налоговиками дошел до ВС РФ.

Там судьи пояснили, что заявитель должен доказать связь между действиями управленцев и невозможностью погасить требования кредиторов компании.

Налоговики в этом споре исключили юрлицо из ЕГРЮЛ, а потом молчаливое согласие на ликвидацию компании сочли недобросовестностью, за которой должна следовать субсидиарка. ВС с этим не согласился.

Судьи также указали, что апелляция не исследовала финансовое положение компании и существование активов для погашения долга, если бы ликвидация была добровольной.

То, как суды решают споры по субсидиарке, важно учитывать, чтобы понимать риски компании и ее первых лиц.

Как главбуху исключить риск привлечения к субсидиарке, обсудим 25 апреля на вебинаре.

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