Правительство упростить процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что процедура банкротства для семей с детьми и пенсионеров будет упрощена. Ее можно пройти без обращения в суд. Об этом пишет «ТАСС».
«Рассмотрим законопроект, который совершенствует процедуру внесудебного банкротства. Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми», – сообщил Михаил Мишустин.
Сейчас признание банкротства и списание долгов происходит через суд. Эта процедура сложная и долгая, поэтому создали законопроект, который позволит избавиться от долгов без судебного разбирательства.
Предполагается, что долги можно будет списать через 12 месяцев, если обязательства не превышают 1 млн рублей.
Пенсионеры и семьи с детьми смогут восстановить свою платежеспособность и не бояться блокировки счетов или визита приставов.
Новый механизм начнет действовать уже в 2023 году.
Признание банкротства без суда действует с 2020 года, однако льготники не могут применять эту процедуру: у них есть постоянные социальные и пенсионные выплаты.
Комментарии2
Королевская
Боже мой, кто у вас редактор? Как вы пишете заголовки?
моя твоя хорошо понимайт