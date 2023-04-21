Правительство упростить процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми

Теперь внесудебное банкротство будет доступно тем, у кого есть пенсия и постоянные социальные выплаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что процедура банкротства для семей с детьми и пенсионеров будет упрощена. Ее можно пройти без обращения в суд. Об этом пишет «ТАСС».

«Рассмотрим законопроект, который совершенствует процедуру внесудебного банкротства. Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми», – сообщил Михаил Мишустин.

Сейчас признание банкротства и списание долгов происходит через суд. Эта процедура сложная и долгая, поэтому создали законопроект, который позволит избавиться от долгов без судебного разбирательства.

Предполагается, что долги можно будет списать через 12 месяцев, если обязательства не превышают 1 млн рублей.

Пенсионеры и семьи с детьми смогут восстановить свою платежеспособность и не бояться блокировки счетов или визита приставов.

Новый механизм начнет действовать уже в 2023 году.

Признание банкротства без суда действует с 2020 года, однако льготники не могут применять эту процедуру: у них есть постоянные социальные и пенсионные выплаты.