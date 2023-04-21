Утвердили бланки для профилактических визитов трудинспекторов

Опубликован приказ Рострудаот 14.03.2023 № 53.
Утвердили такие бланки:
- решение о проведении профилактического визита;
- уведомление контролируемого лица о проведении профилактического визита;
- акт профилактического визита.
В решении должно быть указано основание:
- контролируемое лицо приступает к деятельности в определенной сфере деятельности (с указанием сферы деятельности);
- объект контроля отнесен к категории высокого или значительного риска;
- профилактический визит инициирован контролируемым лицом.
Поясним, визит – это не проверка, а значит никаких штрафов компании не выпишут.
Как поясняет Роструд, профилактический визит нужен, чтобы:
- понять с какими сложностями сталкивается работодатель;
- выявить риски, которые сам работодатель еще не увидел;
- помочь устранить выявленные проблемы;
- предотвратить возникновение нарушений в будущем.
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