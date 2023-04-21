«Яндекс» выкупил долю Uber за 702,5 млн долларов

«Яндекс» полностью выкупил долю компании Uber в их совместном бизнесе, в группе компаний «Яндекс Такси». Об этом пишет «ТАСС».
Теперь «Яндекс» станет единственным владельцем сервисов такси, каршеринга и аренды самокатов. Сумма сделки составила 702,5 млн долларов.
В 2018 году «Яндекс» начал совместную работу с Uber. Инвестиции Uber составляли 225 млн долларов, а «Яндекс Такси» – 100 млн долларов.
В 2021 году «Яндекс» приобрел долю Uber в сервисах «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» и «Яндекс Доставка».
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