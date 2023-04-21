Отправить электронную доверенность в ИФНС можно через специальный сервис

Сдать в налоговую инспекцию доверенность, подтверждающую полномочия представителя, можно лично, по почте или через ТКС. А можно отправить через специальный сервис.

Файл электронной доверенности, подписанный квалифицированной электронной подписью доверителя, в ИФНС может направить уполномоченный представитель.

До 31 августа 2023 года действует технология обмена машиночитаемыми доверенностями через специальный портал ФНС.

Таким образом, сейчас представить в ИФНС электронную доверенность, подписанную КЭП доверителя, можно через этот электронный сервис во вкладке «Загрузка доверенности в систему».

Об этом сообщает ФНС в письме от 13.04.2023 № АБ-3-19/5172@.