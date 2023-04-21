Бухгалтеры редко считают себя уверенными людьми. Опрос говорит, что таких всего 4 из 10

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob (результаты исследования есть в распоряжении «Клерка») приняли участие 3000 представителей экономически активного населения.
43% бухгалтеров верят в свои силы, тогда как 35% специалистов считают себя скорее застенчивыми людьми.
Среди главных бухгалтеров к уверенным причисляют себя чуть больше респондентов – 55%, а к застенчивым относят себя 31% специалистов.
Для самых крутых специалистов всегда есть подходящие вакансии на платформе Клерк.Работа.
Расскажите в комментариях, а насколько уверены в себе вы?
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