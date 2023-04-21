Бухгалтеры редко считают себя уверенными людьми. Опрос говорит, что таких всего 4 из 10

Если точнее, то в свои силы верят 43% опрошенных бухгалтеров.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob (результаты исследования есть в распоряжении «Клерка») приняли участие 3000 представителей экономически активного населения.

43% бухгалтеров верят в свои силы, тогда как 35% специалистов считают себя скорее застенчивыми людьми.

Среди главных бухгалтеров к уверенным причисляют себя чуть больше респондентов – 55%, а к застенчивым относят себя 31% специалистов.

Для самых крутых специалистов всегда есть подходящие вакансии на платформе Клерк.Работа.

Расскажите в комментариях, а насколько уверены в себе вы?