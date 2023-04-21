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Бухгалтеры

Бухгалтеры редко считают себя уверенными людьми. Опрос говорит, что таких всего 4 из 10

Если точнее, то в свои силы верят 43% опрошенных бухгалтеров.
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Бухгалтеры редко считают себя уверенными людьми. Опрос говорит, что таких всего 4 из 10
Иллюстрация: Teona Swift/pexels

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob (результаты исследования есть в распоряжении «Клерка») приняли участие 3000 представителей экономически активного населения.

43% бухгалтеров верят в свои силы, тогда как 35% специалистов считают себя скорее застенчивыми людьми.

Среди главных бухгалтеров к уверенным причисляют себя чуть больше респондентов – 55%, а к застенчивым относят себя 31% специалистов.

Для самых крутых специалистов всегда есть подходящие вакансии на платформе Клерк.Работа.

Расскажите в комментариях, а насколько уверены в себе вы?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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