Больничные и суточные в пределах норм включают в РСВ и ПСФЛ

В РСВ и в персонифицированных сведениях о физлицах отражаются все выплаты в пользу физлица, признаваемые объектом обложения страховыми взносами.

К таким выплатам, в частности, относятся пособия по временной нетрудоспособности, суточные в пределах установленных норм.

Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на частые вопросы налогоплательщиков.

В РСВ также отражают суммы, не подлежащих обложению страховыми взносами. Туда входят в пособия по временной нетрудоспособности и суточные в пределах норм.

Также в РСВ указывают базу для исчисления взносов и исчисленные страховые взносы.

Больничные (за первые три дня) отражаются в соответствующих графах строки 030 и строки 040 подраздела 1 раздела 1 РСВ.