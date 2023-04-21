🤔Бухгалтеры обсуждают, как в 1С переносить оплату на ЕНС с одного счета на другой

В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают:
«Кто-нибудь знает уже, какой операцией в 1С перенести оплаты на ЕНС со счета 68.90 на другие счета, например на 68.12, если Уведомление по налогу в связи с УСН не нужно подавать, который оплатили в феврале за 4 кв. 2022 г.? У меня если не делать Уведомление, то все оплаты на счете 68.90 остаются».
Ответ показали в 1С:
Дальше выяснилось, что проблема много у кого такая:
«У меня всё пока на 68.90, откроют ЛК- буду смотреть куда наши деньги уплыли , на покрытие какого налога в итоге», пишет, например, Анна.
Некоторые предлагают свои варианты решения:
«Я создаю уведомление, но не выгружаю его для налоговой. Проводки формируются. Счет 68.90 закрывается».
Какой вариант ближе вам?
Комментарии1
Владимир
Сами 1С ники не могут ответить.
Неделю уже обращение висит