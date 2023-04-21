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ЕНП (единый налоговый платеж)

🤔Бухгалтеры обсуждают, как в 1С переносить оплату на ЕНС с одного счета на другой

Для примера разбирают ситуацию, когда уведомление по налогу УСН, который оплатили в феврале за 4 кв. 2022 г., подавать не нужно.
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В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают:

«Кто-нибудь знает уже, какой операцией в 1С перенести оплаты на ЕНС со счета 68.90 на другие счета, например на 68.12, если Уведомление по налогу в связи с УСН не нужно подавать, который оплатили в феврале за 4 кв. 2022 г.? У меня если не делать Уведомление, то все оплаты на счете 68.90 остаются».

Ответ показали в 1С:

Дальше выяснилось, что проблема много у кого такая:

«У меня всё пока на 68.90, откроют ЛК- буду смотреть куда наши деньги уплыли , на покрытие какого налога в итоге», пишет, например, Анна.

Некоторые предлагают свои варианты решения:

«Я создаю уведомление, но не выгружаю его для налоговой. Проводки формируются. Счет 68.90 закрывается».

Какой вариант ближе вам?

Комментарии

1
  • Логотип Владимир-В
    Владимир-В 21 минуту назад

    Владимир

    Сами 1С ники не могут ответить.

    Неделю уже обращение висит

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