Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Налоги, взносы, пошлины

Бизнес «безвозмездно» внес 20 млрд рублей в государственный бюджет

Эта сумма рекордная с 2015 года. Раньше предприятия «безвозмездно» вносили в бюджет не больше 3 млн рублей в год.
54

С января по 20 апреля 2023 года федеральный бюджет пополнился на 17 млрд рублей за счет «безвозмездных поступлений» с бизнеса.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на систему «Электронный бюджет».

Первые сборы по статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» впервые прошли в декабре 2022 года. Тогда предприятия внесли 2,95 млрд рублей.

В 2021 году не было строки с «безвозмездными» поступлениями. В 2015-2020 годах бизнес вносил не более 3 млн рублей в год.

В декабре 2022 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям решила брать добровольные взносы в размере не менее 10% от суммы сделки. Сбор нужно заплатить, когда компании из «недружественных стран» продают свой бизнес в РФ.

В марте 2023 условия скорректировали, теперь нужно заплатить не меньше 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт составляет менее 90%. Если дисконт при продаже выше 90%, то взнос будет не меньше 10% от рыночной цены.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Е-Офис 24
    Е-Офис 24
    Обособленные подразделения, филиалы

    Структурные подразделения: виды, особенности, налогообложение

    Структурное подразделение не является отдельной организацией, а его руководитель принимает решения на основе доверенности.

    Структурные подразделения: виды, особенности, налогообложение
    35
    Логотип Е-Офис 24
    Е-Офис 24
    Алименты

    Что бухгалтеру важно знать про алименты на детей в 2023 году

    С 2023 года правила для алиментов изменились, поскольку НДФЛ обязали удерживать при каждой выплате сотруднику. Теперь бухгалтерам безопаснее удерживать алименты также из каждой выплаты родителю. В противном случае есть риск ошибиться в расчете суммы и заработать штраф. Даем подробную инструкцию по алиментам с учетом изменений.

    Что бухгалтеру важно знать про алименты на детей в 2023 году
    84
    Логотип employ24
    employ24

    Может ли самозанятый получать пособие по безработице

    По действующему законодательству плательщик НПД не считается безработным. То есть у него есть занятость и потому ему не полагается финансовая поддержка в связи с безработицей.

    Может ли самозанятый получать пособие по безработице
    16
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Защита прав военных в сельскохозяйственном потребкооперативе

    Предлагается установить ассоциированное членство в потребительском сельскохозяйственном кооперативе для военных (Законопроект № 339704-8).

    18
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Сочи — самый дорогой по новостройкам, Москва вторая. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц

    Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Новостройки в Сочи в первом квартале года обогнали Москву. А что ещё?

    Сочи — самый дорогой по новостройкам, Москва вторая. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц
    2
    64
    Читать еще