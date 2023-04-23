Бизнес «безвозмездно» внес 20 млрд рублей в государственный бюджет

Эта сумма рекордная с 2015 года. Раньше предприятия «безвозмездно» вносили в бюджет не больше 3 млн рублей в год.

С января по 20 апреля 2023 года федеральный бюджет пополнился на 17 млрд рублей за счет «безвозмездных поступлений» с бизнеса.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на систему «Электронный бюджет».

Первые сборы по статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» впервые прошли в декабре 2022 года. Тогда предприятия внесли 2,95 млрд рублей.

В 2021 году не было строки с «безвозмездными» поступлениями. В 2015-2020 годах бизнес вносил не более 3 млн рублей в год.

В декабре 2022 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям решила брать добровольные взносы в размере не менее 10% от суммы сделки. Сбор нужно заплатить, когда компании из «недружественных стран» продают свой бизнес в РФ.

В марте 2023 условия скорректировали, теперь нужно заплатить не меньше 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт составляет менее 90%. Если дисконт при продаже выше 90%, то взнос будет не меньше 10% от рыночной цены.