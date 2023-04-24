Leroy Merlin собирается продать склады в РФ

Мы месяц тестировали GPT: 5 полезных вещей, которые нужно знать заранее

Про ChatGPT сейчас не высказался только тот, у кого интернета нет. Тем не менее это интересный инструмент для быстрого создания контента, но со своими особенностями. Мы в «Финансисте» тоже решили найти ему применение. В этой статье расскажем, с какими проблемами можно столкнуться и дадим несколько советов по использованию сервиса.