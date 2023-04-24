Leroy Merlin собирается продать склады в РФ

Французская сеть магазинов товаров для дома Leroy Merlin решил продать все складские помещения в России. Об этом пишет «Коммерсант».
С новыми собственниками Leroy Merlin заключит договор аренды. Экс-владелец логопарков останется арендатором.
У компании есть склады в Подмосковье площадью 270 тыс. квадратных метров и стоимостью до 12 млрд рублей.
На помещения претендуют как минимум две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент».
Владелец сети Leroy Merlin еще в марте решил передать свой бизнес в РФ локальным менеджерам. При этом французская сторона отказалась от финансирования торговых точек. Предполагается, что на эти цели пойдут средства от продажи складов.
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